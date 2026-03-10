 
Общество

В Пскове проходят проектные семинары по преображению знаковых скверов

Проектный семинар, участниками которого стали псковичи в возрасте 45–60 лет и старше, начал свою работу в Центре туризма и творческих индустрий. Мероприятие посвящено разработке идей благоустройства двух знаковых для горожан локаций — сквера Породненных городов и сквера, известного в народе как сквер «с гномами», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Организаторы семинара намерены задействовать уникальный опыт старшего поколения: темой обсуждения стали не просто современные тенденции дизайна, а живая память места. Организаторы подчеркивают, что именно эти люди помнят скверы такими, какими они были десятилетия назад, наблюдали за их изменениями и приводили сюда своих детей, а теперь и внуков.

В ходе встречи участники не только делятся воспоминаниями, но и предлагают конкретные решения, которые лягут в основу заявки на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Итогом работы должно стать видение того, как должны выглядеть обновленные общественные пространства, чтобы сохранить связь поколений и историческую составляющую, оставаясь при этом современными и удобными.

 

После завершения первого семинара сразу стартует второй, для жителей в возрасте 25–45 лет, в ходе которого активные пользователи территории также поделятся своими вариантами по улучшению скверов. 

Напомним, стратегическая сессия «Будущее сквера породненных городов и сквера с гномами» состоится в Пскове 11 марта. 

