 
Общество

Жалобу на приговор о компенсации морального вреда псковичам в связи с гибелью неродившегося ребенка рассмотрит суд 

0

В Псковский областной суд поступило гражданское дело по апелляционной жалобе Псковского клинического перинатального центра на решение Псковского городского суда о взыскании в пользу родителей компенсации морального вреда, расходов на погребение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона. 

В обоснование иска указано, что женщина была госпитализирована в перинатальный центр в плановом порядке на сроке беременности 40 недель. В период нахождения в стационаре вследствие оказания ей медицинских услуг ненадлежащего качества произошла гибель плода.

Причиненный моральный вред родители оценили в 1,7 миллиона рублей.

Суд первой инстанции, установив наличие дефектов оказания ответчиком медицинской помощи, частично удовлетворил исковые требования, взыскав с перинатального центра компенсацию морального вреда в пользу матери 700 000 рублей, в пользу отца 300 000 рублей, а также расходы на погребение.

Судебное заседание назначено на 14.00 7 апреля. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026