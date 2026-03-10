Жалобу на приговор о компенсации морального вреда псковичам в связи с гибелью неродившегося ребенка рассмотрит суд 

В Псковский областной суд поступило гражданское дело по апелляционной жалобе Псковского клинического перинатального центра на решение Псковского городского суда о взыскании в пользу родителей компенсации морального вреда, расходов на погребение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

В обоснование иска указано, что женщина была госпитализирована в перинатальный центр в плановом порядке на сроке беременности 40 недель. В период нахождения в стационаре вследствие оказания ей медицинских услуг ненадлежащего качества произошла гибель плода.

Причиненный моральный вред родители оценили в 1,7 миллиона рублей.

Суд первой инстанции, установив наличие дефектов оказания ответчиком медицинской помощи, частично удовлетворил исковые требования, взыскав с перинатального центра компенсацию морального вреда в пользу матери 700 000 рублей, в пользу отца 300 000 рублей, а также расходы на погребение.

Судебное заседание назначено на 14.00 7 апреля.