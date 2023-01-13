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Общество

Председатель Великолукского городского суда подала заявление на отставку

13.01.2023 13:30|ПсковКомментариев: 0

Председатель Великолукского городского суда Юлия Коваленко подала заявление на отставку, следует из повестки дня заседания квалификационной коллегии судей Псковской области на 20 января, опубликованной на сайте коллегии.

«Рассмотрение заявления Коваленко Юлии Анатольевны о прекращении ее полномочий председателя Великолукского городского суда Псковской области в соответствии с п. п. 1 п. 1 ст.14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации” 22 февраля 2023 года», - говорится в четвертом вопросе повестки дня заседания.

Помимо этого, квалификационная коллегия судей Псковской области 20 января рассмотрит вопросы:

  • о рекомендации кандидата на должность судьи Псковского областного суда,
  • о рекомендации кандидата на должность судьи Себежского районного суда,
  • о рекомендации кандидата на должность мирового судьи судебного участка №43 в границах административно-территориального образования «город Псков».
Теги: #великие луки #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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