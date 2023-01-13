Общество

Учёные нашли способ применения яда пауков для защиты сельхозрастений

Российские ученые нашли способ применения яда пауков для защиты сельхозрастений. Специалисты Новосибирского государственного аграрного университета и Института биоорганической химии РАН хотят применять его для защиты сельхозрастений от вредителей.

Ученые добывают яд паука, разделяют его на компоненты, после чего используют их. Как уточняет RuNews24, такой метод добычи яда не совсем гуманный. Ученые усыпляют насекомое с помощью газа, после чего бьют слабым разрядом тока, от чего паук начинает выделять яд.

Собрав вещество, насекомое будят, и паук снова начинает накапливать яд. После процедура повторяется. В эксперименте участвуют 50 видов пауков, в том числе птицеед.