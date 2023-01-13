Общество

14 января - Старый Новый год: традиции, обряды и приметы

14 января отмечается Старый Новый год. Оказывается, праздник появился в связи со сменой летоисчисления, случившегося по постановлению советского правительства в 1918 году. То есть праздника, к которому мы привыкли в середине января, до того года даже не существовало.

Русская православная церковь не признала эти новшества и сохранила свое летоисчисление по юлианскому календарю, поэтому православное Рождество стали отмечать не 25 декабря (по юлианскому календарю), а 7 января. 14 января появился новый неофициальный праздник, получивший название «Старый Новый год».

Как праздновали Старый Новый год на Руси и на Псковщине? Какие существовали традиции? Выяснил «МК в Пскове».