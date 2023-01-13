Общество

Акцию «Подарок новорожденному» в Псковской области продлили на год

Акцию «Подарок новорожденному» в Псковской области продлили на год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.

Фото: комитет по социальной защите Псковской области

Постановление подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Подарок включает в себя сертификат новорожденного, номиналом 5000 рублей. Также к сертификату прилагается поздравительная открытка и памятная медаль «Рождённому на земле Псковской». На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения малыша.

Срок действия сертификата составляет один год со дня его выдачи одному из родителей новорожденного ребенка.