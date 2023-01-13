Общество

Прокурору Псковской области вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Высокую государственную награду вручили прокурору Псковской области Ивану Грибову в Генеральной прокуратуре РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Указом президента РФ Владимира Путина от 30 декабря 2022 года № 980 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» прокурор Псковской области Иван Грибов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На торжественном мероприятии, посвященном 301-летию образования органов прокуратуры, которое состоялось в Генеральной прокуратуре РФ, заместитель руководителя администрации президента РФ Владимир Островенко в торжественной обстановке вручил медаль Ивану Грибову.

С профессиональным праздником работников органов прокуратуры поздравил в видеообращении президент Российской Федерации Владимир Путин.

В торжественном мероприятии также приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместители генерального прокурора РФ, работники центрального аппарата и прокуратур субъектов Российской Федерации, Главной военной прокуратуры, университета прокуратуры РФ.