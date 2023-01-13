Общество

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни сегодня, 14 января. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Инна Чурикова. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова», - цитирует его РИА Новости.

По словам Варшавера, прощание с артисткой состоится в »Ленкоме» во вторник, 17 января.

Инна Чурикова в 1991 году получила звание народной артистки СССР. За свою карьеру она сыграла роли в фильмах «Ширли-мырли», «Курьер», «Ребро Адама», «Морозко», «Тот самый Мюнгхаузен» и многих других.