Общество

Губернатор назвал процент исполнения нацпроектов в Псковской области в 2022 году

Процент исполнения национальных проектов в Псковской области в 2022 году назвал губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Несмотря на все сложности, мы сумели выйти на высокий процент исполнения – 99,03%. Это лучший результат за всё время реализации нацпроектов в Псковской области», - отметил он.

С учётом значительного роста финансирования в прошлом году, это очень серьёзный показатель, подчеркнул глава региона. «И очень важный, потому что он позволяет нам рассчитывать на дополнительную поддержку в этом году», - пояснил Михаил Ведерников.

«Подробнее результаты нацпроектов разберём на следующей неделе, расскажу об этом отдельно», - добавил губернатор.