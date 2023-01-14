Общество

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности проходит в Псковской области

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе» проходит в Псковской области с 10 января по 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МВД России.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области проводят конкурс с целью привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

В этом творческом состязании могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

Номинации конкурса:

«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

«Обращаем внимание, что в правила проведения конкурса "Спасем жизнь вместе" внесены изменения! Номинацию "Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни" заменили на номинацию "Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа". В числе требований к новым конкурсным видео – продолжительность не более 60 секунд и вертикальная ориентация», - отметили в ведомстве.

Конкурсные работы с заявками представляются в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2023 года по адресу: Псков, улица Ипподромная, 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Скачать положение о конкурсе можно по ссылке.