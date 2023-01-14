Общество

Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов регионального Следственного управления СК РФ с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Уважаемые сотрудники и ветераны Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! В вашей компетенции находится расследование наиболее сложных преступлений. Вы самоотверженно отдаете все силы восстановлению справедливости, привлекая виновных к ответственности, и тем самым укрепляете веру людей в правосудие», – рассказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области трудятся профессионалы своего дела. Каждый из которых обладает «особым чувством гражданской ответственности, безупречными личными качествами, верностью долгу и букве закона».

«На вашем счету — тысячи раскрытых дел, по которым лица, преступившие закон, предстали перед судом. Отдельное внимание уделяется раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, с момента совершения которых порой прошло не одно десятилетие. На особом контроле находятся преступления, совершенные в отношении детей. Благодарю вас за неравнодушие и высокие достигнутые результаты, за сохранение стабильности и благополучия на территории региона!» – дополнил губернатор Псковской области.

Он выразил признательность ветеранам за добросовестную службу, за работу с полной самоотдачей и пример подлинной преданности делу.

«Вы и сегодня находитесь в строю, передавая неоценимый опыт молодому поколению следователей. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе!», – заключил Михаил Ведерников.