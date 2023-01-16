Общество

«Интересные и небанальные» вакансии предложили псковичам

43% региональных компаний заявили в начале этого года, что планируют увеличить численность сотрудников в этом году. Еще у 56% местных работодателей численность компаний меняться пока не будет, а у 1% возможно сокращение штата сотрудников. Работодатели из числа тех, кто планирует расширение штата в 2023 году, хотят увеличить численность своих компаний на 10% от текущего количества работников. В свою очередь работодатели, планирующие сокращение, заявили, что будут уменьшать штат на 5,5% от текущей численности компаний.

В связи с возрастающим спросом на новых работников в Псковской области, эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.

Для ухода за растениями и сбора овощей требуется овощевод. Работодатель ищет пунктуального, исполнительного и добросовестного кандидата. Оплата больничных, отпусков, официальная заработная плата, условия для применения личных и профессиональных способностей, корпоративное обучение - всё это предлагает компания.

В бассейн срочно требуется спасатель, которому предстоит дежурить в бассейне и обеспечивать соблюдение техники безопасности клиентов. Необходимо наличие среднего специального или высшего образования, а также обладание теоретическими знаниями и практическими навыками в области плавания.

В ресторанно-гостиничный комплекс на постоянную работу требуется повар-фаршесоставитель. Компания предлагает бесплатное питание, предоставляет униформу, скидки на услуги и продукцию компании.

Для тех кто любит спорт и детей, открыта вакансия - инструктор скалодрома. Желательно быть спортсменом или иметь спортивное образование. Будущему инструктору предстоит проводить групповые и индивидуальные тренировки, инструктажи по безопасности, детские подвижные игры, мероприятия, конкурсы, викторины, обеспечивать порядок и безопасность в парке.

Для анализа большого объема данных требуется документовед. Среди обязанностей работодатель указывает осуществление мониторинга программ, по итогам анализа данных проведение работы по исследованию ошибок, оценка, а также отработка вариантов их решения.

Требуется директолог, который умеет быстро определять целевую аудиторию. Работа удалённая, есть возможность выполнять задачи, где будет удобно по удобному графику. Также есть оплачиваемое обучение на протяжении 3 недель.

Сотруднику на обработку чатов готовы платить до 40 000 рублей. Для сотрудников созданы единый корпоративный Telegram-канал, отдел заботы, банк идей, а также вселенная игрофикации, где каждый сотрудник за достижения в работе и в корпоративных играх получает корпоративную валюту и может потратить её на призы от компании.