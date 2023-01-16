Общество

Двум сотрудникам нацпарка «Себежский» вручили награды от Минприроды

Двум сотрудникам национального парка «Себежский» вручили знаки «За заслуги в заповедном деле» от Минприроды России. Об этом сообщается в группе природоохранной зоны в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: национальный парк «Себежский»

Знаки получили старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Владимир Дюбов и старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Александр Михайлов.

Нагрудные знаки вручили за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие заповедного дела.

«Здоровья, удачи, успехов в трудовой деятельности на благо национального парка!» - пожелали им в нацпарке.