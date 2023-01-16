Кого в поликлинике обслуживают вне очереди, напомнили псковичам

Кто обслуживается в поликлинике вне очереди, жителям Псковской области напомнили в региональном комитете по здравоохранению.
Правом внеочередного получения медицинской помощи пользуются:
граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период.
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. Для получения медицинских услуг без очереди необходимо будет предъявить соответствующие удостоверение;
граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России»;
граждане, которым присвоен статус «дети войны» в соответствии с законом Псковской области от 14 декабря 2018 года №1907-ОЗ «О детях войны, проживающих в Псковской области».
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