Общество

После борьбы с тяжелой болезнью скончался себежский педагог Александр Бируля

Педагог Александр Бируля умер после борьбы с тяжелой болезнью 14 января 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Себежского района.

Изображение: администрация Себежского района

Александр Бируля родился 16 ноября 1953 года в селе Кулаково Тюменской области.

«Вся жизнь и деятельность Александра Дмитриевича была связана с Себежским районом. Более 40 лет своей жизни он посвятил обучению и воспитанию детей и студентов в Глембочинской школе, Себежском сельскохозяйственном техникуме, затем колледже», – отметили в администрации.

Коллеги и ученики ценили в преподавателе доброту, отзывчивость, понимание, ответственное отношение к работе. Он неоднократно был награжден почетными грамотами за добросовестный труд, за успехи в обучении и воспитании студентов техникума.

С 2008 года Александр Дмитриевич работал в Себежском детско-юношеском клубе физической подготовки. Здесь проявились его хозяйственность, основательность в работе, желание помочь в любом трудном деле.

«Администрация района, коллективы МБОУ ДО "Себежский ДЮКФП" и Себежского колледжа, многочисленные выпускники, коллеги скорбят о невосполнимой потере и приносят искренние соболезнование семье Александра Дмитриевича. Память об Александре Дмитриевиче навсегда останется в наших сердцах», – добавили в муниципалитете.

Прощание состоится 16 января в 13:00 по адресу: Себеж, улица Владысева, 20. Похороны состоятся на польском кладбище.