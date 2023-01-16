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Общество

Респонденты ПЛН ответили, каких перемен ждут в 2023 году

16.01.2023 14:57|ПсковКомментариев: 0

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (43,13%) имеют негативные ожидания в отношении наступившего года и уверены, что он будет хуже 2022-го. Это следует из опроса, в котором приняли участие 415 человек.

При этом 31,57% читателей, принявших участие в опросе, выразили надежду на то, что наступивший год будет лучше прошедшего. Ещё 13,73% респондентов отметили, что не считают уместным делать прогнозы на 2023 год, поскольку сегодня нет смысла что-либо прогнозировать. 

6,75% голосующих признались, что всегда выступают за стабильность и надеются, что год будет хотя бы не хуже ушедшего. 2,41% участников опроса выбрали вариант: «Я уже ни на что не надеюсь в этой жизни». Менее 1% читателей, принявших участие в голосовании, отметили, что не утешают себя призрачными надеждами и ждут, что в 2023 году всё останется так, как было в 2022-м.  

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Поддерживаете ли инициативу о полном запрете деятельности коллекторов?»

Теги: #Новый год #опрос ПЛН #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
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опрос
Поддерживаете ли инициативу о полном запрете деятельности коллекторов?
В опросе приняло участие 22 человека
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