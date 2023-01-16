Общество

Респонденты ПЛН ответили, каких перемен ждут в 2023 году

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (43,13%) имеют негативные ожидания в отношении наступившего года и уверены, что он будет хуже 2022-го. Это следует из опроса, в котором приняли участие 415 человек.

При этом 31,57% читателей, принявших участие в опросе, выразили надежду на то, что наступивший год будет лучше прошедшего. Ещё 13,73% респондентов отметили, что не считают уместным делать прогнозы на 2023 год, поскольку сегодня нет смысла что-либо прогнозировать.

6,75% голосующих признались, что всегда выступают за стабильность и надеются, что год будет хотя бы не хуже ушедшего. 2,41% участников опроса выбрали вариант: «Я уже ни на что не надеюсь в этой жизни». Менее 1% читателей, принявших участие в голосовании, отметили, что не утешают себя призрачными надеждами и ждут, что в 2023 году всё останется так, как было в 2022-м.

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Поддерживаете ли инициативу о полном запрете деятельности коллекторов?»