Общество

Прощание с бывшим главой администрации Печорского района состоится 17 января

Прощание с бывшим главой администрации Печорского района Федором Кохановым состоится 17 января. Об этом сообщается в группе Печорской районной детско-юношеской спортивной школы в социальной сети «ВКонтакте».

«Прощание с Федором Игнатьевичем Кохановым состоится во вторник, 17 января, в 10:00 в храме святой великомученицы Варвары в Печорах», - сказали в учреждении.

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Фёдор Коханов родился 1955 году в городе Печоры Псковской области. В 1977 году окончил Великолукскую Государственную академию физической культуры и спорта, служил в армии в десантных войсках в Пскове. Далее работал тренером, а позже директором Печорской спортивной школы. С 1994 по 2000 год возглавлял управление образования Печорского района. С 2000 по 2004 был директором Псковского областного дома детства и юношества «Радуга». С 2004 года по 14 июля 2005 - глава администрации Печорского района.