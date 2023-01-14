Общество

Умер бывший глава Печорского района Федор Коханов

Умер бывший глава Печорского района, экс-председатель комитета по соцзащите администрации Псковской области Федор Коханов. Об этом написали в сообществе МБОУ ДО «Печорская районная детско-юношеская спортивная школа» социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня стало известно, что умер Фёдор Игнатьевич Коханов. Человек на десятилетия опередивший время, видевший перспективы развития города и района. Он был в какой-то степени мечтателем, но именно мечтатели и творят историю. Можно по-разному относиться к Коханову, но трудно спорить с тем, что он был человеком незаурядного ума и нестандартного мышления. В душах многих поколений живет благодарность тех, кому он помог определиться в жизни, устроиться на работу, добиться успеха. Царствие Небесное и вечная память!» – написали в публикации.

В группе дополнили, что прощание с Фёдором Кохановым состоится в храме Святой великомученицы Варвары. Дата и время прощания пока неизвестны.

Фёдор Игнатьевич Коханов родился 1955 году в городе Печоры Псковской области. В 1977 году окончил Великолукскую Государственную академию физической культуры и спорта, служил в армии в десантных войсках в Пскове. Далее работал тренером, а позже директором Печорской спортивной школы. С 1994 по 2000 год возглавлял управление образования Печорского района. С 2000 по 2004 был директором Псковского областного дома детства и юношества «Радуга». С 2004 года по 14 июля 2005 - глава администрации Печорского района.