Общество

Два камня из Псковской области отправили в подольский сад. ВИДЕО

Камни из городов воинской славы - Великого Новгорода, Пскова, Старой Руссы и Великих Лук - передали в Сад камней Памяти и Славы города Подольска. Об этом глава Великих Лук Николай Козловский сообщил в своём Telegram-канале.

Видео: Николай Козловский / Telegram

«Эти камни – молчаливые свидетели исторических битв и героических событий. На каждом из них будет установлена табличка с QR-кодом, считав который при помощи смартфона, любой желающий сможет узнать больше об истории Великой Отечественной войны и городах воинской славы, откуда камни были привезены в подольский двор», - рассказал Николай Козловский.

Камень из Великих Лук, отметил Николай Козловский, обнаружили накануне 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. «Гранитный валун находился на западной окраине города вблизи великолукской цитадели и сохранил отпечаток следов ожесточенных боёв за Великие Луки, которые не раз подвергались вражеским нападениям за свою вековую историю», - отметил глава города.