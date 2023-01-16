Общество

Символику всех муниципалитетов утвердили в Псковской области

Работу по утверждению символики муниципалитетов Псковской области полностью завершили в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Изображение: Михаил Ведерников / Telegram

«Островский район получил собственные официальные символы к концу декабря. Герб и флаг муниципалитета были внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номерами 14063 и 14064 соответственно», - написал глава региона.

Теперь в Псковской области утверждены все гербы и все флаги муниципалитетов.

«Благодарю за проведенную работу глав, специалистов муниципальных команд, членов Геральдического совета Псковской области и федеральных коллег», - заключил Михаил Ведерников.