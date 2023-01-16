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Общество

Торжественный митинг с возложением цветов к Вечному огню прошел в Великих Луках

17.01.2023 15:38|ПсковКомментариев: 0

Торжественный митинг с возложением цветов к Вечному огню, посвященный празднованию 80-ой годовщины со дня освобождения Великих Лук от немецко–фашистских захватчиков, прошел 17 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К участникам торжественного митинга обратился глава города Великие Луки Николай Козловский. Он рассказал об истории освобождения города в 1943 году и выразил слова благодарности участникам и работникам тыла того времени.

«Сегодня, в этот священный для каждого великолучанина день, мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за освобождение нашего города. Мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, защищая свободу и независимость нашей страны», – выступил Николай Козловский.

Также перед великолучанами выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, она поблагодарила ветеранов за их героизм во времена войны и труд по восстановлению города и страны в послевоенные годы.

«Наш общий долг – быть достойными наследниками и защищать память тех, кто совершил великий подвиг во имя нашей родины, защищая ее ценой своей жизни», – отметила Вера Емельянова.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев назвал Великолукскую наступательную операцию легендарной страницей военной истории России, а восстановление города, который за время оккупации и боевых действий был превращён в руины, – настоящим подвигом.

«Великолучане гордятся героической историей своего города, ратными и трудовыми подвигами старших поколений, воспитывают на примерах их героизма и преданности Родине свою молодёжь», – выступил Андрей Беляев.

Он отметил, что руководство города и его жители благоустраивают территории монументов и памятные места, посвящённые героям Великой Отечественной войны. В городе реализуются проекты по сохранению знаний и исторической памяти о Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками.

На мероприятии также присутствовали епископ Великолукский и Невельский Сергий, депутат Псковского областного собрания депутатов Андрей Козлов, председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петр Подгорный и военный комиссар города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Псковской области Руслан Сукманов.

Память погибших героев почтили минутой молчания, после чего прошла божественная литургия.

Напомним, героическая оборона Великих Лук продолжалась 33 дня, в июле—августе 1941 года, но отстоять город не удалось. 25 августа 1941 года Великие Луки были оккупированы немецкими войсками. В ходе Великолукской операции, продолжавшейся с 13 декабря 1942 года по 17 января 1943-го, город был освобожден наступающими частями Советской армии.

В 2008 году указом президента РФ Великим Лукам было присвоено почетное звание «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками Родины в борьбе за свободу и независимость Отечества.

После выступлений на торжественном митинге прозвучал воинский салют, и участники митинга в память о бессмертном подвиге участников боёв за город Великие Луки возложили цветы.

Теги: #митинг #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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