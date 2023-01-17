Общество

Рабочую группу по военно-патриотическому воспитанию создадут псковские общественники

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов принял участие в заседании Совета Общественной палаты Псковской области. На мероприятии, в частности, обсудили создание рабочей группы общественной палаты по вопросам гражданского и военно-патриотического воспитания. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«По итогам в план работы общественной палаты на первое полугодие 2023 года включили мероприятия комиссий общественной палаты по исполнению предложений и рекомендаций, обозначенных в резолюции X форума социально ориентированных некоммерческих организаций "Содействие" Псковской области от 30 ноября 2022 года, в том числе учли предложения управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области», - рассказал Игорь Иванов.

Помимо этого, участники встречи решили провести работу по созданию рабочей группы Общественной палаты Псковской области по вопросам гражданского и военно-патриотического воспитания.

По вопросам повестки дня выступали председатель общественной палаты Наталья Горбачева, врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва, добавил Игорь Иванов.