Общество

Псковский губернатор положительно оценил работу порховского актива

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил порховский актив за хорошую и сплоченную работу муниципальной команды. Об этом он заявил на встрече с активом Порховского района 17 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отдельное внимание Михаил Ведерников уделил развитию общественного самоуправления. Он отметил, что в прошлом году ТОС Порховского района привлекли всего 1 млн рублей из 40 млн, которые были выделена на конкурс из областного бюджета.

«У вас невысокий показатель по количеству ТОСов, порядка 12. В этом году будет направлено на проекты ТОСов около 50 млн рублей, и я советую вам принять участие и потратить эти деньги на приоритетные направления на благо жителей района», - прокомментировал Михаил Ведерников.

Глава района Юрий Семенов поблагодарил губернатора и его команду за оказанную муниципалитету поддержку. Он заверил губернатора, что район будут продолжать развивать.

В свою очередь Михаил Ведерников отметил, обращаясь также и к директору порховской школы №1 Наталье Никитиной, что необходимо решить вопрос с благоустройством пришкольной территории, «чтобы дети не ходили по грязи». Кроме того, глава региона пообещал помочь детской школе искусств Порхова в составлении смет и получении средств на капитальный ремонт здания. Директор школы искусств Оксана Романюк поблагодарила губернатора за поддержку.

Также губернатор прокомментировал простой с реставрацией Порховской крепости конца XIV века. Он отметил, что сейчас идет перепроектирование и работы планируется возобновить в этом году, а закончить к 2025-2026 году. Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева добавила, что старый проект, который был заявлен изначально, уже устарел, произошла деформация, а местами - деструкция материалов и почводвижение, что привело к остановке реставрационных работ. Губернатор заявил, что реставрация крепости взята на контроль.

Отдельно были затронуты вопросы обновления объектов ЖКХ. В этом году в Порхове завершено строительство очистных сооружений водовода. По решению губернатора будет проработан вопрос строительства второй нитки районного водовода, что существенно повлияет на благонадежность всей инженерной инфраструктуры Порхова и района и бесперебойную подачу воды населению.

Также Михаил Ведерников пообещал устранить все свалки в Порховском районе в приоритетном порядке, как только экотехнопарк в Палкинском районе пройдет экспертизу.

Благодаря участию в программе по развитию сельских территорий на проекты развития Порховского района в 2023 году удалось привлечь почти 700 млн рублей. Большая часть средств, около 660 млн рублей, пойдет на реконструкцию городских очистных сооружений канализации. Запланированы также реконструкция тепловых сетей в деревне Логовино и строительство электрических сетей уличного освещения в деревне Попадинка. Кроме того, в рамках госпрограммы будут благоустроены две детские игровые площадки. Об этом сообщил глава Порховского района в ходе рабочей встречи с губернатором области.

Что касается сферы образования, то ожидается ремонт спортзала в Дубровенской школе, открытие шести кабинетов «ЦОС» и двух «Точек роста», создание более сотни мест дополнительного образования. Продолжится ремонт дорог, часть контрактов уже заключена.

Юрий Семенов также рассказал о поддержке семей военнослужащих и мобилизованных участников СВО.

«В целом хочу поблагодарить вас и вашу команду за системный подход к работе. Очень рассчитываю, что в текущем году такими же темпами будем благоустраивать территорию Порховского района», — заключил губернатор Михаил Ведерников.