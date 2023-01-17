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Посвящённый 80-й годовщине освобождения города праздничный концерт состоялся в Великих Луках

Городской праздничный концерт, посвящённый 80-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков прошёл 17 января в Великолукском драматическом театре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Со словами приветствия к участникам торжественного вечера обратилась первый заместитель главы города Великие Луки Светлана Степанова. От лица главы Великих Лук Николая Козловского она поздравила присутствующих с памятной датой и напомнила о некоторых исторических фактах Великолукской наступательной операции, в ходе которой был освобождён наш город.

«Наш город был освобождён в результате Великолукской наступательной операции, которая вошла в историю страны как "малый Сталинград". В её планировании лично участвовал маршал Победы, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков», – сказала Светлана Степанова.

Первый заместитель главы города Великие Луки также добавила, что сегодня Великие Луки – это крупный индустриальный, промышленный, культурный и спортивный центр с устойчивой экономикой и большим потенциалом для дальнейшего развития.

«Именно благодаря трудовым свершениям многих поколений великолучан, совместной работе жителей города и его руководства, мы встречаем знаменательную дату 80-летнего освобождения города с достойными результатами», - отметила Светлана Степанова.

Она подчеркнула, что стабильная работа предприятий всех сфер экономики позволяет развивать социальную сферу. В городе постоянно модернизируется и расширяется сеть образовательных и спортивных учреждений, обновляются объекты культуры, ремонтируется дороги и дворы.

«Сегодня можно уверенно сказать, что благодаря планомерной работе городской власти и труду великолучан, поддержке руководства региона и губернатора Псковской области город Великие Луки устойчиво идёт по пути своего прогресса и не останавливается на достигнутом», - подытожила Светлана Викторовна.

Традиционно в ходе торжественного вечера прошла церемония награждения памятной медалью «Великие Луки – город воинской славы».

За большой вклад в развитие здравоохранения города были награждена заведующая отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, врач-невролог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Великолукская межрайонная больница» Елена Белоножко.

За большой вклад в развитие социальной сферы Великих Лук были награждены начальник отдела субсидий, социальных выплат и льгот территориального отдела города Великие Луки комитета по социальной защите Псковской области Ольга Сергеева и директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Великие Луки» Ирина Гололобова.

За большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения были отмечены члены Псковской Региональной Общественной Организации «Объединение ветеранов войны в Афганистане «ВетАфган»: Вадим Алексеев, Николай Ремизов, Сергей Ильин, а также заместитель председателя Великолукской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолий Васильев.

За большой вклад в обеспечение безопасности населения города был награждён главный специалист отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации Великих Лук Андрей Стрельцов.

От лица награждённых к присутствующим обратилась Ирина Гололобова.

«Я очень признательна за внимание к сфере социальной защите населения и высокую оценку работы наших коллективов. Я и мои коллеги и впредь будем работать на благо нашего города Великие Луки», - сказала Ирина Гололобова.

Отметим, что в ходе вечера на большой сцене театра выступили творческие коллективы и артисты города.