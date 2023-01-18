Общество

Путин назвал целью СВО прекращение полномасштабных боевых действий, которые идут в Донбассе с 2014 года

Полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, действия России нацелены на их прекращение, заявил президент РФ Владимир Путин.

«По сути, полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались - с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации... Все, что мы делаем сегодня, в том числе, в специальной военной операции, это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», - сказал Путин в среду на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, его слова приводит «Интерфакс».

Путин заявил, что земли Донбасса являются историческими территориями России, которые после развала СССР отошли Украине. «Россия примирилась с этим событием, несмотря на то, что это наши исторические территории. Тем не менее мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить», - заметил президент.

«Трагедия, связанная с событиями на Украине, началась в 2014 году. И началась именно с антиконституционного государственного вооруженного переворота на Украине. И, как мы знаем, это требовало от нас оказания помощи крымчанам. Затем последовали события в Донбассе», - добавил Путин, заявив, что киевские власти стали истреблять людей, проживавших на этих территориях, «только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, русским языком и традициями своего народа, своих предков».

Путин заверил, что деяния Киева против гражданского населения против Русской православной церкви не пройдут ему даром.

«На Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Особенно после того, что современные "властители" начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром. У меня сомнений нет», - сказал президент.

Путин также заявил, что информационное освещение действий Москвы в ходе специальной военной операции, доведение правды до жителей России и других стран, прежде всего граждан самой Украины, одно из важнейших направлений работы сейчас. Так он отреагировал на слова участвовавшего во встрече первого заместителя руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергея Мачинского. Тот высказал мнение, что о войне и преступлениях надо говорить открыто, честно, без купюр, хотя многие не хотят этого видеть и знать.