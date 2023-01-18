Общество

Железнодорожников призвали вовремя устранять наледь на пешеходном мосту у вокзала в Пскове

ОАО «РЖД» указали на необходимость своевременного устранения наледи и уборки снега на пешеходном мосту через железнодорожные пути у вокзала в Пскове. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Фото здесь и далее: Алла Тимофеева / сайт губернатора Псковской области

«Еле спустилась по порожкам пешеходного моста через рельсы. Они полностью покрыты льдом. Пожилым людям там вообще невозможно ни подняться, ни спуститься. Примите, пожалуйста, меры и обеспечьте нам безопасный проход по мосту», - написала местная жительница на сайте губернатора 12 января.

В комментариях её просьбу поддержала другая псковичка, которая прикрепила фотографии моста.

Отвечая на обращение, Станислав Стармолотов заметил, что содержание, уборка, очистка льда и наледи пешеходного моста через железнодорожные пути на станции Псков-Пассажирский относится к компетенции ОАО «РЖД».

«Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области обратился в адрес ОАО "РЖД" с вопросом о необходимости содержания указанного моста в надлежащем состоянии в зимний период. Комитет приносит свои извинения за предоставленные неудобства», - добавил глава профильного комитета.