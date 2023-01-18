Общество

Советскую площадь в Усвятах благоустроят до конца весны

Советскую площадь в Усвятах благоустроят до 15 мая 2023 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров.

Фото: Дмитрий Петров / Telegram

«В этом году продолжится благоустройство общественной территории - площади Советской в посёлке Усвяты. Будут выполнены работы по устройству основания из брусчатки, озеленение территории (устройство клумб и высадка многолетних насаждений)», - отметил Дмитрий Петров.

На площади появятся малые архитектурные формы: скамейки, урны, декоративное ограждение.

Путём конкурсных процедур определён подрядчик. Срок выполнения работ - до 15 мая 2023 года, добавил глава района.