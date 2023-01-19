Общество

Псковский областной комитет профсоюза военнослужащих возглавил Николай Пономарёв

Председателем Псковской областной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих стал Николай Пономарёв. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко.

Фото: Пётр Алексеенко / Telegram

Решение приняли на внеочередной отчётно-выборной конференции Псковского регионального отделения общероссийского профсоюза военнослужащих.

«Подвели итоги проделанной работы. Наметили программу действий по защите прав военнослужащих, членов их семей, ветеранов. Избрали новый состав комитета. Председателем комитета избран Н. А. Пономарёв», - рассказал об итогах конференции Пётр Алексеенко.

Добавим, ранее Николай Пономарёв возглавлял псковское региональное отделение партии «Гражданская платформа».