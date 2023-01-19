Общество

Александр Козловский поздравил жителей Куньи с 81-ой годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

С 81-ой годовщиной со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей Куньи депутат Государственной Думы Псковской области, первый заместитель председателя комитета ГД по промышленности и торговле Александр Козловский. Свое поздравление он опубликован в Telegram-канале.

Куньинский район первым из районов Псковской области был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, «но и одним из первых сражался до последнего вздоха за свободу своих земляков», отметил депутат.

«Вместе мы отдаем дань уважения бойцам, которые сражались здесь за каждую улицу, за каждый дом. И в эти дни наследники воинов-Победителей, отвоевавших у фашистских захватчиков свою Родину, также ведут бескомпромиссную борьбу с нацизмом в ходе специальной военной операции. Земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Вечная память павшим! Вечная слава живым», - поздравил Александр Козловский.