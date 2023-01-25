Общество

Работающим по гражданско-правовым договорам псковичам напомнили о новом праве

Жители Псковской области, которые заключили гражданско-правовые договоры, с 1 января 2023 года могут получить пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России по региону.

«С 1 января 2023 года граждане, не состоящие в трудовых отношениях, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера (ГПХ), могут воспользоваться новым законным правом – получить пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Данное право возникнет в случае, если в 2022 году сумма страховых взносов с выплат в пользу работника в рамках трудовых отношений составила в совокупном размере не менее 4 833,72 рубля», - сообщили в отделении.

При наступлении страхового случая такой работник может обратиться в медицинскую организацию, оформить больничный и сообщить об этом работодателю. После закрытия листка нетрудоспособности работодатель в течение трех рабочих дней обязан передать в фонд сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия.

Фонд назначает и выплачивает пособие по временной нетрудоспособности в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня предоставления сведений.

В отделении обратили внимание, что с 1 января 2023 года застрахованными будут считаться лица, с которыми страхователь заключил договор: