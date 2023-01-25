Общество

Акцию «Подари ребёнку книгу» запускают в Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда объявляет старт благотворительной акции «Подари ребёнку книгу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения фонда.

Акция «Подари ребёнку книгу» проводится второй год подряд. В 2022 году в акции приняли участие отзывчивые жители города, коллективы городских библиотек и детских садов. А все собранные книги были переданы детям из малообеспеченных семей области, рассказали в отделении.

Цель акции – собрать детскую и подростковую литературу для библиотек школ-интернатов Псковской области. Акция продлится месяц – с 25 января по 24 февраля.

В 2023 году акция направлена на сбор книг для воспитанников интернатных учреждений из Красногородского, Опочецкого, Великолукского, Пушкиногорского, Пыталовского, Печорского и Порховского районов области.

Детский фонд призывает жителей города, трудовые коллективы присоединяться к акции «Подари ребёнку книгу».

«Пересмотрите свои домашние библиотеки или организуйте сбор книг у себя на работе. Приносите в офис Детского фонда детские и подростковые книги: стихотворения, сказки, фантастика, научно-популярная и художественная литература. Книги необязательно должны быть новыми. Важно, чтобы они были в хорошем состоянии (не рваные, не разрисованные). Каждая книга обязательно найдёт своего читателя!» – обратились к жителям области сотрудники фонда.

Книго можно приносить в офис Детского фонда по адресу: город Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 2а, 1 этаж, кабинет 15. Фонд работает по будням с 9:00 до 18:00 без обеда.

Более подробную информацию про акцию можно получить по номерам телефонов: 73-58-80; 8-911-697-68-45 или в социальной сети «ВКонтакте».

Акция проходит в рамках проекта «Центр развития», который в конце 2022 года стал одним из победителей регионального конкурса субсидии для НКО от правительства Псковской области. Главная цель проекта – содействие повышению уровня образования и самореализации среди воспитанников детских интернатных учреждений, а также популяризация чтения как одного из видов досуга. Проект начал реализацию с января 2023 года.

В рамках проекта «Центр развития» уже закупается необходимое оборудование для обновления школьных библиотек и создания на базе Пушкиногорской санаторной школы-интерната современного креативного пространства. Также школы-интернаты закупают новые книги для своих библиотек. А воспитанники интернатных учреждений с большим удовольствием принимают участие в конкурсе рисунков на тему «Моя любимая книга».