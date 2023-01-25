Общество

Только 2% производственных вакансий в СЗФО приходятся на Псковскую область

Только 2% вакансий в производственной сфере, которые открыты на территории Северо-Западного федерального округа, приходятся на Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Традиционно наибольшая доля подобных вакансий на Северо-Западе страны приходится на Санкт-Петербург (64% от всего объема по сфере в СЗФО). На втором месте по доле спроса на специалистов в сфере промышленности – Ленобласть (11% вакансий, число новых рабочий мест за квартал не упало), на третьем – Мурманская и Архангельская область (по 4% в каждом регионе).

Также держится спрос на промышленных работников в Калининградской области (4% вакансий по всему Северо-Западу). В Новгородской области и Коми спрос держится на уровне 3% вакансий. По итогам IV квартала 2022 года именно в Коми сильнее всего вырос спрос на производственников (+5% новых рабочих мест). Также по 2% вакансий приходится на Псковскую область и Карелию, в НАО чуть менее 1%.

«На регионы СЗФО приходится 37 000 производственных вакансий, что соответствует прошлогодним показателям, а также на 3% больше, чем в III квартале 2022 года. Таким образом, промышленная сфера на Северо-Западе страны несмотря на кризисные явления оставалась в более стабильном состоянии, чем в других федеральных округах с точки зрения спроса на персонал», - добавили аналитики.