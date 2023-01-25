Общество

План работы на 2023 год наметили в псковском отделении «Союза пенсионеров России»

Псковское региональное отделение «Союза пенсионеров России» провело собрание членов городского отделения в большом зале дома профсоюзов сегодня, 26 января. На собрании подвели итоги работы за 2022 год и наметили новый план работы на 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

На собрании присутствовали представители администрации города Пскова, руководство Псковского областного совета профессиональных союзов и другие руководители и представители общественных и партнерских организаций.

«Я рад, что сегодня мы с вами встретились на площадке областного совета профсоюзов. Я считаю, что сегодня перед нами стоит задача возобновить активную работу, которая проводилась ранее, и начать встречаться чаще. Вы всегда поддерживаете наши мероприятие, отдельное спасибо вам за это. Сегодня очень важен институт наставничества, и как никогда важна ваша поддержка, ваша позиция, ваше мнение - областному совету профсоюзов, региону и в стране в целом. Наш "Союз пенсионеров" на уровне Российской Федерации в передовых, так и должно быть!» - с приветственный словом выступил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.