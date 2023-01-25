Общество

Елена Лунгу о доступности медпомощи в Псковском районе

Сегодня, 26 января, депутаты Псковского областного Собрания в ходе парламентского часа на очередной сессии прослушали доклад о реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Псковской области» и организации розничной продажи лекарственных препаратов через фельдшерско-акушерские пункты. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат регионального парламента, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу прокомментировала итоги обсуждения озвученных проблем.

– Елена Сергеевна, какие выводы можно сделать по итогам парламентского часа, на котором обсудили проблемы модернизации первичного звена здравоохранения?

– Конечно, хотелось, чтобы на сессии присутствовал председатель комитета по здравоохранению или хотя бы его заместитель. Очень много вопросов осталось без ответов. В области достаточно большое количество программ, которые направлены на улучшение качества медицинской помощи, на её доступность, любыми путями правительство пытается улучшить и привлечь кадры в наш регион.

По поводу торговли лекарствами в ФАПах: это правильное решение, ведь люди приходят в пункт, им назначают лечение, они сразу могут приобрести лекарства. Но опять же хотелось бы, чтобы всё было быстрее. Мы уже два года муссируем эту тему, а дело сдвинулось совсем немного - порядка 20 ФАПов могут торговать лекарствами, этого, конечно же, мало. Я думаю, что мы ещё по этому вопросу встретимся с председателем комитета по здравоохранению и обсудим дальнейшие вопросы.

– Сегодня первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заявила, что недостроенные фельдшерско-акушерские пункты в Псковской области планируют сдать до 1 июля. Скажите, достраиваются ли сейчас ФАПы в Псковском районе? Успевают ли подрядчики доделать их в этот срок?

– В Псковском районе фельдшерско-акушерские пункты уже практически укомплектованы фельдшерами. Работы в деревнях Щиглицы, Стремутке на финальном этапе. Некоторые ФАПы в районе уже даже достроены, но оборудование не полностью укомплектовано, чтобы работать в полную мощь. В Псковском районе не всё так плохо, как в других районах. Думаю, что у нас к 1 июля будет исполнено всё, что запланировано.

– На сессии была поднята проблема, что в некоторых районах ожидание скорой помощи доходит до 8 часов, в частности, говорилось про Гдовский район, нет ли такой проблемы в Псковском районе?

– До 8 часов ожидания не доходит. Но когда превышается порог заболеваемости по ОРВИ, конечно, люди и два, и три, и четыре часа могут ждать «скорую». Я лично вызывала врача на Владимирскую улицу (деревня Борисовичи, Псковский район – ред.), меня сразу предупредили, что очень много вызовов. Это может быть связано именно с тем, что в период подъема заболеваемости не хватает бригад скорой помощи.

– В Псковской области был случай, когда семья медиков приехала работать из Вологодской области в Гдовский район. Они уволились спустя три месяца из-за уровня зарплат. Как такие проблемы решать, как удерживать медиков в небольших городах Псковской области?

– Удержать медиков мы должны, мы обязаны это делать, тем более, когда губернатор активно привлекает деньги в регион. Например, в конце года были выделены даже региональные деньги, чтобы только удержать медработников. Мы должны любыми путями привлекать кадры.

Слышала, что в этой ситуации специалисты были недовольны зарплатой. Действительно, зарплаты низкие. Это нужно пересматривать, нужны какие-то стимулирующие. Конечно, очень жаль, что нет специалистов.

Беседовала Мария Королёва