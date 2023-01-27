Общество

Псковским курсантам ФСИН напомнили о вреде наркотиков

Курсанты Псковского филиала академии ФСИН России познакомились с деятельностью по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ и узнали о резонансных преступлениях в этой сфере, совершенных на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба псковского филиала академии ФСИН

Заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Митрофанова напомнила обучающимся образовательной организации о предусмотренной юридической ответственности за нарушение уголовного и административного законодательства в части употребления, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

В завершение встречи она поблагодарила курсантов за участие в волонтерской деятельности антинаркотического добровольчества, раздала всем участникам встречи брошюры и памятки о вреде наркотиков.

Курсанты посмотрели документальный фильм о вреде наркотиков для организма человека.