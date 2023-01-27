Общество

Более 15% домовладельцев не желали пользоваться Интернетом в Псковской области

Более 15% домовладельцев не желали пользоваться Интернетом в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Как показали результаты выборочного наблюдения использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей за 2021 год, из общего числа домохозяйств региона 15,5% не имели необходимости и не желали пользоваться Интернетом, что больше, чем по Северо-Западному федеральному округу (12,2%) и по России в целом (11,5%).

70,5% от общей численности населения области в возрасте от 15 лет и старше каждый день или почти каждый день пользовались Интернетом. В СЗФО этот показатель – 77%, по России - 76,7%.