Общество

Почти 18 тысяч человек посетили мероприятия Полистовского заповедника в 2022 году

Почти 18 тысяч человек посетили мероприятия Полистовского заповедника в 2022 году. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Продолжаем рассказывать про работу заповедника в 2022 году. Поговорим про экологическое просвещение и туризм. В 2022 году у нас было много проектов и мероприятий, про них и расскажем. Мы построили вместе с фондом "Красивые дети в красивом мире" в деревне Гоголево экологический класс под открытым небом. Теперь рассказывать о заповеднике еще проще и интереснее», - отметили в заповеднике.

Также специалисты закончили закончили новый эколого-краеведческий маршрут «Люди и леса». Маршрут доступен для самостоятельного посещения и рассказывает о традиционном природопользовании в Полистовье.

Проведено два больших мероприятия: РосянкаFEST в Бежаницах и деревенский праздник «Накануне Купалы» в Гоголево. «Надеемся, эти праздники станут ежегодными. А вообще в 2022 году мы организовали 66 событий, в которых приняли участие почти 18000 человек. Организовали детский экологический поход "Родник". Экопоход мы проводим уже много лет, был большой перерыв в связи с пандемией. Рассчитываем, что больше перерывов не будет», - продолжили в заповеднике.

Вместе с научным отделом сотрудники заповедника сделали шесть волонтерских смен. Волонтеры помогали в проведении научных исследований и экологического мониторинга, расчистке площадок под туристическую инфраструктуру, пополнении базы фотографий дикой природы, организации детских программ.

Весь год заповедник проводил занятия и встречи со школьниками, экологические акции, фотовыставки в Пскове, Великих Луках, Санкт-Петербурге, Твери и Московской области, верстал стенды и буклеты, выпускал газету и видеоролики, писал грантовые заявки и выигрывал.