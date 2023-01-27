Общество

О смертельной опасности работы «на удаленке» предупредили россиян

У сотрудников, работающих «на удаленке», повышается риск развития тромбоза. Об этом рассказал врач-хирург, врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Геворг Тадевосян.

«Варикозная болезнь распространена на всех континентах, данная патология продолжает оставаться актуальной, и с каждым годом количество пациентов растет. За последние годы тенденция перехода на работу на дому, что требует как минимум восьмичасового пребывания в положении сидя, всё больше приводит к застойным явлениям, отекам нижних конечностей — как при наличии варикозной болезни, так и у здоровых людей. Таким образом, повышается риск застоя венозной крови в тканях голеней, что может привести к печальным последствиям», — предупредил врач.

По его словам, сидячий образ жизни даже при отсутствии варикозной болезни всё чаще стал приводить к тромбозам глубоких вен. При этом с развитием технологий стали доступны новые методы анализа свертываемости крови и выявления генетических наущений. Поэтому для анализа прогнозируемых осложнений обследование у флеболога должно включать не только ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) вен, но и лабораторную диагностику свертывающей системы крови, пишут «Известия».

«Как известно, основной помпой, разгоняющей венозную кровь от нижних конечностей к сердцу, является работа икроножных мышц, а постоянное пребывание в сидячем положении может нарушить данный механизм, приводя к замедлению тока венозной крови от нижних конечностей и в совокупности с другими факторами стать причиной тромбоза», — подчеркнул врач.

Для профилактики возможных осложнений врач рекомендовал носить эластический медицинский трикотаж и регулярно заниматься тренировкой голеней, что поможет разогнать кровь.