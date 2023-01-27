Общество

Псковичи нарисовали открытки к 23 февраля для лимитированной серии

Жители Псковской области вошли в число первых участников всероссийского конкурса рисунков «Защитники Отечества», организованного московским Музеем Победы. В рамках творческого состязания предлагается нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Изображение: Анастасия Ларионова

Всего на конкурс поступило уже более 2 тысяч открыток. Среди работ открытка 11-летней Анастасии Ларионовой из Псковской области.

Конкурсанты в своих работах изображают героев прошлого и современных военнослужащих, посвящают открытки своим отцам, дедам и прадедам, а также пишут поздравительные слова. На рисунках можно увидеть ордена и медали, боевую технику, главные символы праздника - георгиевскую ленточку, лавровую ветвь, звезду.

Заявки на конкурс принимаются до 12 февраля. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика) и должна соответствовать тематике конкурса. Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения и выберет победителей в пяти возрастных категориях – 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет, а также взрослые – 18 лет и старше.

На сайте Музея Победы будет создана виртуальная выставка открыток, и с 17 до 23 февраля все посетители сайта культурной площадки смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем защитника Отечества. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Итоги конкурса будут подведены 24 февраля. Все участники получат именные сертификаты, а победители – наборы отпечатанных коллекционных открыток и памятные сувениры.