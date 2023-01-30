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Паломники отслужили панихиду на могиле псковского священника Александра Цыганова

Паломники из Санкт-Петербурга отслужили панихиду на могиле псковского иерея Александра Цыганова, который погиб в результате ранения, полученного в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в группе «"Псковский паломник" при храме святого Александра Невского» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «"Псковский паломник" при храме святого Александра Невского» / «ВКонтакте»

«В воскресение в храм святого Александра Невского прибыла большая группа паломников из Петербурга. С руководителем поездки заранее была договоренность о посещении родины святой равноапостольной княгини российской Ольги - погоста Выбуты. А также о том, чтобы отслужить в Выбутах панихиду на могиле иерея Александра Цыганова, скончавшегося 21 ноября 2022 года от ран, полученных во время командировки в район выполнения задания СВО», - рассказали в группе.

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Группу встретил клирик храма святого Александра Невского иерей Александр Короплясов, он сопроводил паломников в Выбуты, где отслужил панихиду на могиле отца Александра Цыганова.

«По окончании богослужения отец Александр рассказал о почившем батюшке и подарил каждому паломнику Евангелие и икону святой Ольги с частичкой выбутской земли», - добавили в группе.