Общество

Международный день ювелира отмечают 31 января

Международный день ювелира отмечают 31 января. Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. А в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров и было принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Профессия ювелира — одна из самых древних, ведь украшать себя люди любили всегда. Первые украшения изготавливали из разнообразных подсобных материалов, поддающихся обработке примитивными инструментами того времени. Это могли быть бусы из ракушек, ожерелья из клыков, камушки с дыркой на кожаной полоске… Самые богатые и роскошные украшения носил вождь племени, сообщает calend.ru.

Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами. Произведения древних мастеров и сейчас поражают красотой и изяществом. В украшениях использовались драгоценные камни, жемчуг, янтарь, самоцветы. Мелким жемчугом было принято расшивать верхнюю одежду.

История ювелирного дела в России уходит корнями в далекое прошлое и начинается с зарождения Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княжества (9-12 века). Центрами русского ювелирного творчества в разное время были старинные русские города Великий Устюг, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Новгород, Псков, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва и многие другие.

На Руси широко использовались золотые и серебряные оправы для камней, а сами драгоценные камни считались символом верховной власти. Ими инкрустировались корона, скипетр, царский жезл и держава. Царские кладовые постоянно пополнялись самоцветами, которые везли со всех концов мира.

В середине 17 века началась добыча русских самоцветов. На Урале были открыты месторождения малахита, а в Сибири велась добыча агатов, сердоликов и яшмы. При Петре I уральские самоцветы приобрели всемирную известность. На Руси начали строить шлифовальные и гранильные фабрики. Блестящий век Екатерины II стал одной из вершин русского ювелирного искусства. Продукция ювелирных заводов тех времен характеризуется оригинальным сочетанием новых форм и одновременно традиционным русским эстетизмом.

Для каждого времени в русском ювелирном искусстве существует излюбленное сочетание гамм самоцветов. Если во второй половине 17 века произведения русских ювелирных заводов отличались сочетанием в одном изделии ярких сапфиров и рубинов, часто в сочетании с эмалями, то в 18 веке излюбленным камнем аристократии становится бриллиант — ограненный алмаз.

В середине 19 века в России начали добываться драгоценные камни – алмазы, изумруды, топазы, рубины. Искусство обработки камня в это время достигло высокого уровня.

Из уральских самоцветов изготавливались не только ювелирные украшения, но и разнообразные предметы искусства: вазы, статуэтки, подсвечники, столешницы, которые пользовались огромным спросом среди состоятельной публики.

Во второй половине 19 века был основан ювелирный дом Карла Фаберже, который быстро завоевал известность и стал выполнять заказы царской семьи. В ювелирных изделиях Фаберже применялись горный хрусталь, яшма, нефрит, лазурит и различные виды кварцев. Ювелирный дом Фаберже поставлял свои изделия почти всем императорским и королевским домам Европы, Азии и Африки. Дошедшие до наших дней изделия Фаберже очень высоко ценятся коллекционерами и истинными любителями ювелирных шедевров.

Традиции, заложенные великими ювелирами прошлого, продолжают современные мастера, радуя нас прекрасными изделиями, отвечающими всем канонам ювелирного искусства.

В православной традиции покровителями кузнецов и ювелиров считают святых Косьму и Дамиана. Праздник в честь их памяти называется кузьминками и отмечается дважды в год – 14 июля и 14 ноября по новому стилю.

У католиков существует легенда о Дунстане, святом покровителе кузнецов и ювелиров. Однажды в его кузнице появился дьявол и потребовал подкову для своего копыта. Дунстан узнал дьявола и стал подковывать его так болезненно, что тот запросил пощады. Дунстан освободил дьявола только после обещания, что он никогда не посетит место, где есть подкова. День памяти святого Дунстана — 19 мая.