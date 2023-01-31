Общество

Учащиеся псковского СИЗО вспомнили правила театрального этикета

Классный час, посвященный 160-летию со дня рождения великого русского и советского театрального режиссера, актера, педагога, теоретика и реформатора театра Константина Станиславского, прошел в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Учащиеся познакомились с биографией талантливого человека, создавшего уникальную систему актерского мастерства, из кадров видеофильма узнали подробности исторической встречи К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, прочитали стихотворения, посвященные данной теме», - рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева.

В конце урока обучающиеся поделились личными впечатлениями о театрах, которые они посещали, а также вспомнили правила театрального этикета.

«Сегодня "Разговор о важном" приурочен к важной дате в творческом мире. Вы узнали этапы жизненного пути нашего великого соотечественника. Запомните его слова: "Любите искусство в себе, а не себя в искусстве"», - подвела итог классного часа педагог.