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Общество

Ситуацию с разрушающимся зданием XVII века в Пскове изучает суд

31.01.2023 14:50|ПсковКомментариев: 0

Судебное разбирательство с владельцем здания XVII века, которое находится в Пскове, идёт в Арбитражном суде Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком. Они обсудили ключевые направления работы по сохранению и реставрации объектов культурного наследия в этом году.

Говоря о приоритетных задачах, Михаил Ведерников сделал акцент на необходимости усилить работу по сохранению архитектурных памятников и реализации комплекса мер в связи с неудовлетворительным содержанием объектов культурного наследия.

Дополнительные мероприятия в первую очередь должны быть направлены на взаимодействие с собственниками, которые длительное время ничего не делают по содержанию зданий — объектов культурного наследия. По данным комитета по охране ОКН, в Пскове 19 таких объектов. С одним владельцем здания XVII века в Арбитражном суде ведется судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области направил иск в Арбитражный суд Псковской области в целях изъять из собственности ООО «Трактиръ 903» объект культурного наследия - дом Седельщикова (бывший клуб «Подросток»), расположенный на улице Герцена, 5 в Пскове, а также земельный участок. 

Теги: #суд #ОКН
Источник: Псковская Лента Новостей
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