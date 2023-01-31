Новое отделение поликлиники хотят открыть на Завеличье в 2023 году

Отделение поликлиники в бывшем корпусе перинатального центра в Пскове хотят открыть в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Фото из архива ПЛН
Оборудование, которым оснастят отделение поликлиники, закупают, в том числе, в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Открыть отделение планируют уже в 2023 году: «Мы рассчитываем, что в 2023 году будет функционировать. Мы планируем уже сейчас заключить контракт, и с учетом подготовки помещений к лету это уже должно работать».
Гость студии уточнил, что изначально, скорее всего, откроют не все этажи здания, поскольку будущему отделению поликлиники необходим косметический ремонт. «Все этажи нет, потому что некая косметика там необходима. Косметический ремонт будет вестись и в этом году, в том числе. Поэтому какие-то помещения будут доступны для посещения, какие-то - чуть позже», - пояснил Денис Иванов.
Новый выпуск программы «Беседка», гостями которого стали заместители председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Иванов и Надежда Рагозина, слушайте в четверг, 2 февраля, в 12.05. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ними о реализации национальных проектов и модернизации первичного звена здравоохранения.