Общество

Ушёл из жизни старейший преподаватель детской музыкальной школы Владислав Голубев

Преподаватель Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова города Пскова Владислав Голубев ушел из жизни 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Изображение: Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова

С 1960 года Владислав Голубев работал в ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова преподавателем по классу духовых инструментов.

«Владислав Фёдорович – человек необыкновенной эрудиции. На протяжении многих лет имел стабильный класс учеников. С огромной любовью относился к делу воспитания юных музыкантов. Его ученики ежегодно становились победителями городских, областных, региональных и международных конкурсов юных музыкантов», – отметили в учреждении.

В течение нескольких лет руководил эстрадным школьным ансамблем. С этим коллективом постоянно выступал в школе, выезжал в Лугу на фестиваль-конкурс «Песни военных лет», где занимал всегда призовые места. Его выпускники работают в музыкальных школах и музыкальных училищах России.

«Большая заслуга принадлежит Владиславу Фёдоровичу в присвоении музыкальной школе имени великого композитора Н. А. Римского-Корсакова, в организации уголка-музея в школе. Он поддерживал творческие и методические связи с имени Римского-Корсакова Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине, с музеем-квартирой в Санкт-Петербурге, с домом-музеем Римского-Корсакова в Тихвине, с Санкт-Петербургской консерваторией. Регулярно принимал участие в чтениях, посвященных Римскому-Корсакову, которые проводит Санкт-Петербургская консерватория в Любенске (Плюсский район) совместно с Псковским музеем-заповедником», – уточнили в школе.

В 2014 году, в рамках празднования 170-летия со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова, школа сняла фильм о композиторе, в котором Владислав Голубев принял самое активное участие.

Он неоднократно награждался грамотами разных уровней. Награжден медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью к 1100-летию Пскова, юбилейной медалью к 60-летию и 65-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Администрация и коллектив детской музыкальной школы выразили искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Прощание с Владиславом Голубевым состоится 1 февраля в 11.00 на Мироносицком кладбище (улица Коммунальная, 13).