Общество

23-градусные морозы ожидаются в Псковской области в феврале

В феврале погода в Псковской области будет формироваться под чередующимися воздействиями полей повышенного давления и периферий циклонов. Температурный фон в первой половине месяца ожидается ниже климатической нормы, во второй половине – близким к норме или немного ниже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Месячная сумма осадков составит 90-130% от нормы. В первой половине месяца преобладающие ночные температуры прогнозируются от -17 до -12 градусов, с понижением в отдельные ночи от -23 до -18 градусов. Преобладающие дневные температуры составят от -11 до -6 градусов, в отдельные дни температура не превысит от -15 до -12 градусов.

Во второй половине месяца преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах от -11 до -6 градусов, преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от -6 до -1 градусов.

Опасных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют. Неблагоприятные метеорологические явления: в отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 м/с.