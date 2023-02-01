Общество

Ежедневные выплаты зарплаты предлагают в 1% вакансий в Псковской области – аналитики

Более 30 000 вакансий, где в условиях работы прописана ежедневная оплата труда сотрудника, было открыто в России в 2022 году. Это в два раза больше, чем в 2021 году. На Псковскую область приходится 1% рабочих мест с возможностью выплаты ежедневной зарплаты, что превышает на 69% показатели 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам – это сразу 72% подобных вакансий. Еще по 5% приходится на вакансии кладовщиков и упаковщиков, по 4% - на вакансии водителей и промоутеров, по 1% - на вакансии продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих.

Как правило, работу с ежедневными выплатами предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (50%). В 91% случаев опыт работы не требуется. 70% вакансий связаны с частичной занятостью.

Также опрос, проведенный среди трудящихся в СЗФО, в том числе в Псковской области, показал, что лишь 5% местных жителей хотели бы получать зарплату каждый день. 19% предпочитают еженедельные выплаты, 53% - раз в две недели, 10% - раз в месяц. Еще 13% сообщили, что периодичность выплаты зарплаты для них не имеет значения. Ежедневные выплаты чаще прочих выбирали начинающие специалисты (12%), представители сферы туризма и ресторанов (8%), медики и фармацевты (7%), рабочий персонал (6%) и специалисты автобизнеса (5%).