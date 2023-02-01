Общество

Акция на сливочное масло в псковских магазинах «Деревня Соловьи» продлится до 5 февраля

Акция на сливочное масло в магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области продлится до 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

«Ни один вкусный завтрак не обходится без сливочного масла. Бутерброд с маслом, каша с маслом, горячий, хрустящий тост с маслом. Масла много не бывает», - заметил производитель.

Только до 5 февраля традиционное масло 82,5% «Деревня Соловьи» 180 г можно приобрести по цене 156 рублей за штуку. Акция проходит во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» города Пскова и Псковской области.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: