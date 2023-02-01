Общество

Пять случаев пневмонии выявили у заражённых COVID-19 в Псковской области

Количество заболеваний COVID-19 в Псковской области на четвёртой неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей выросло на 8 случаев, заболеваемость составила 13,38 на 100 тысяч населения (83 случая), что ниже заболеваемости по РФ (30,43) в 2,3 раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По клинической форме среди них в виде ОРВИ протекают 78 случаев (94% от общего числа случаев), в виде пневмонии – 5 случаев (6%).

Среди заболевших на прошедшей неделе 10,8% детей в возрасте до 18 лет (9 человек) и 89,2% взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в восьми муниципальных образованиях: Новосокольнический, Локнянский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Плюсский, Невельский, Палкинский районы, город Псков.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости отмечался в 11 муниципальных образованиях: Дновский, Локнянский, Новосокольнический, Островский, Палкинский, Плюсский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Себежский районы, Псков, Великие Луки. В 9 районах случаев не зарегистрировано.