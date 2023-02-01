Общество

Семью псковичей разыскивает племянница из Киргизии

Cемью Рожковых ищут в Пскове через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Заявку прислала в программу племянница Наталия. Она указала, что Василий Рожков 1926 года рождения - ее дядя, родной мамин брат.

«Когда-то его семья жила в Пскове на улице Ленина. Дядя – военный. Много лет назад активно общались», – отметила женщина.

Заявительница с родителями проживала тогда в Киргизии. Все воспоминания о Рожковых у нее родом из детства, тогда они и виделись. Детали - где они могут проживать сейчас, как сложилась их судьба - ей неизвестны.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1826602.